Başkan Erdoğan’ın aradığı Özlem Ağ, Sabah’a konuştu: Yanımızda olduğunu bilmek güç verdi





'KIZIMIN RUHU DA YARALI'

Baba Mehmet Demirel de "Geçen yıl kızım boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından canice öldürülmek istendi. Ben de o gün yaralanmıştım. Çok şükür yaralarımız iyileşiyor ama kızımın ruhundaki yaralarının da iyileşmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın araması bize moral oldu, çok teşekkür ederiz" diye konuştu.