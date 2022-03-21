Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: PKK’ya terör örgütü diyemiyorsan başka partiye gidebilirsin

İnce, Yalova'da Halil İnalcık Osmanlı Tarihi Araştırmaları Enstitüsü Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı.

"İttifak düşünceniz var mı?" sorusu üzerine İnce, muhalefetin iktidara çözüm olamadığını, 6 partinin bir araya gelmesine rağmen tabanlarını dinlemediğini savundu.

Söz konusu partilerin hiçbir netameli konuya girmediğini söyleyen İnce, "Ortaya karışık bir metinde anlaşıyorlar. Çözüm olamaz bu. Onun için bizim sloganımız belli. Biz Türkiye'nin sorunlarını çözerken partizanca yaklaşmayacağız. Doğruya doğru. E-devlet konusunda başarılı olmuştur bu iktidar. Onu sürdüreceğiz, daha iyisini yapacağız. İHA'lar, SİHA'larda başarılı olmuştur Türkiye, biz destekleyeceğiz, daha iyisini yapacağız." diye konuştu.

İnce, iktidara gelmeleri halinde turizm, tarım, tarıma dayalı sanayi, tekstil, savunma sanayi, film sanayinin öncelikli sektörler olacağını dile getirdi.

"PKK'YA 'TERÖR ÖRGÜTÜ' DİYEMİYORSAN, İSTEMİYORUM"

Dış politika ve terör konularına değinen İnce, şunları kaydetti:

"Biz, doğru yapıldığı zaman doğruya doğru diyeceğiz destekleyeceğiz. Örneğin, 'Ne işimiz var bizim Libya'da' demiyoruz. Libya'da olmalıyız. 'Maalesef Azerbaycan'a yardım ettik.' Türkiye'de muhalefetin bir kısmı böyle diyor. Biz öyle demiyoruz. Türkiye, Azerbaycan'a yardım etmekle doğru yapmıştır, Memleket Partisi iktidarı olsaydı daha fazla yardım yapardı. Bizim siyaseti okuma biçimimiz bu.

Milli bir muhalefet yapıyoruz. Bizim bir ittifaka girme gibi niyetimiz yok. Biz ilkeli bir siyasetten yanayız. Biz masaya oturduğumuzda 'Atatürk' demekten imtina ediliyorsa biz o masadan kalkarız, olmayız. Bizim ilkelerimiz belli. Biz terörün her türlüsünü kınıyoruz. PKK terör örgütüdür. IŞİD terör örgütüdür. FETÖ terör örgütüdür. Senin teröristin, benim teröristim olmaz. Masaya oturacağımız kişilerle sorarız, Atatürk ile problemin var mı, var. O zaman oturmuyoruz. PKK'ya 'terör örgütü' diyemiyorsan, istemiyorum. Başka partiye gidebilirsin. PKK ile görüşenler var. Tavrımız net bizim. Yeter ki oy gelsin, nasıl gelirse gelsin, gizli kapaklı görüşme bizim kitabımızda yok. Görüşeceksek bir siyasi parti ile milletin gözünün önünde görüşürüz. Herkesle görüşürüz. Millete duyurmak şartıyla."

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