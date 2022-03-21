Sağlık sistemini çökertmek için kaos planı devrede! Cumhur İttifakı’ndan sert tepki: Alçak bir provokasyon oyunu oynanıyor

Türkiye'nin en güçlü alanlarının başında gelen sağlık sistemini çökertmek için organize bir provokasyon girişimi dikkat çekiyor. Kaos planı ile hastanelerdeki hizmet çökertilmek isteniyor. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Alçak bir provokasyon oyunu oynanıyor." dedi. Akçay, TTB'nin de terör yuvası haline geldiğini belirterek, "Kapatılmalıdır." ifadelerini kullandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesini hayatta tutan bir anlayışın böyle olaylara müsade etmeyeceğini herkes bilmelidir." dedi.

"KIŞKIRTIYORLAR"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, hastanelere yönelik kaos planını sert sözlerle eleştirdi, "Kışkırtıyorlar. Türkiye'nin sağlık sistemi ve altyapısı dünya çapında öncü olmuştur. Pandemi ile mücadelede Türkiye, sağlık altyapısının gücü ile olumlu ayrışmıştır. Bunu çekemeyen hain çevreler sabote etmeye çalışıyorlar." dedi.

"AYNI MERKEZDEN YÖNETİLİYOR"

Akçay, kaos planının tek bir merkezden yönetildiğini vurguladı, "Toplumu sağlık çalışanlarına, sağlık çalışanlarını hizmet bekleyen vatandaşa karşı kışkırtıyorlar. Aynı yerden yönetiliyor. Sosyal medyadaki sahte hesaplarla da köpürtüyorlar. Kışkırtmanın boyutunu artırıyorlar." ifadelerini kullandı.

"ALÇAK BİR PROVOKASYON OYUNU OYNANIYOR"

Akçay sözlerini şöyle sürdürdü:

Alçak bir provokasyon oyunu oynanıyor. Kimse bu kampanyaya katılmasın, bu oyuna düşmesin.

"TABİPLER BİRLİĞİ TERÖR YUVASINA DÖNÜŞTÜ"

Akçay, terör örgütlerine destek veren isimlerin TTB'ye yuvalandığını söyledi. Akçay, şu ifadeleri kullandı:

Şebnem Korur Fincancı başkanlığındaki Türk Tabipler Birliği, Kandil'in bir şubesi gibi çalışmakta, pkk ve HDP ile birlikte hareket etmektedir.Taktıkları "sağlıkçı, doktor,hekim" maskeleriyle Türkiye düşmanlarına, terör örgütlerine ve onun siyasi uzantılarına hizmet etmektedir.

TTB başkanı Şebnem Korun Fincancı:

- Pkk terör örgütünün propagandasını yapmaktan yargılanmıştır.

- Pkk terör örgütüne karşı yaptığı operasyonlar nedeniyle devletin yargılanmasını istemiştir.

- 'Barış İçin Öcalan'a Özgürlük Platformu'nun kurucularındandır.

Pkk'nın yayın organı Yeni Özgür Politika'ya "Savaşın son bulması için, atılacak en önemli adımın, Abdullah Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşturulması" demiştir. Pkk'nın kapatılan Özgür Gündem gazetesine destek kampanyasında "Nöbetçi Genel Yayın Yönetmeni" olarak görev yapmıştır.

Türkiye'yi sözde ermeni soykırımı ile suçlamıştır. Fetö terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik kumpaslarına açık destek vermiş, müdahil olmuştur. "FETÖ'nün darbe girişimindeki rolüne ilişkin belge olmadığını söyleyerek Fetö terör örgütüne sahip çıkmıştır.

CHP+HDP+İP milletvekilleri, doktor maskesiyle bölücü terör örgütlerinin ve Türkiye düşmanlarının propagandasını yapan Türk Tabipler Birliği başkanı Fincancı ile 13 Ocak 2022'de Meclis'te ortak basın toplantısı düzenlemiştir.

Sadece TTB başkanı Şebnem Fincancı değil TTB merkez yönetiminin önemli bir bölümü de terör destekçisi ve Türkiye düşmanıdır. OHAL Yasasını eleştirip teröristlerin ihraç edildiği KHK'ların milli güvenliği tehdit ettiğini söyleyen Ali İhsan Ökten TTB ikinci başkanı olmuştur.

KHK ile meslekten ihraç edilen fetöcü hainlere sahip çıkan Vedat Bulut TTB Genel Sekreteri olmuştur. DHKP-C'lilerin tahliyesini isteyen Onur Nuri Hancı ve terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlara karşı çıkan Halis Yerlikaya TTB merkez konseyi üyesi olmuştur.

Pkk destekçisi Şebnem Korur Fincancı Başkanlığındaki Türk Tabipler Birliği yönetimi, kalpleri vatan millet sevgisiyle çarpan hekimlerimizin temsilcisi değildir. 23 Tabip Odası ve Derneği, Fincancı'nın başkanlığındaki TTB yönetiminin kendilerini temsil etmediğini açıklamıştır.

Türkiye düşmanlarının taşeronluğunu, pkk terör örgütünün propagandasını yapan ve ihanet yuvası haline gelen Türk Tabipler Birliği bir an önce kapatılmalıdır.

"AK PARTİ'Yİ KÖTÜ GÖSTERME ÇABALARI GİDEREK YOĞUNLAŞMIŞTIR"

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise bu süreci şöyle değerlendirdi:

Son günlerde hastanelerimizde yaşanan şiddet görüntülerinin, doktorla hasta arasında geçen diyalogların özellikle sosyal medyada köpürtülerek yayınlanması olayların birtakım yerlerden planlı ve yönlendirilmiş olabileceği izlenimi vermektedir.

2023 seçimlerine doğru giderken AK Parti hükümetinin her türlü icraatını ve hizmetini itibarsızlaştırma, yok sayma yada kötü gösterme çabalarının giderek yoğunlaştığını görmekteyiz. Sağlık alanında yapılan devrim niteliğindeki hizmetleri geriye götürmek, vatandaşla buluşmasını engellemek için başında Türk ibaresi bulunan ama her açıklamasında milletin ve ülkemizin çıkarlarını hedef alan tabipler birliğinin kışkırtmaları gözümüzden kaçmamaktadır. En tabi insan hakkı olan sağlık hizmetinin ve yaşam hakkının kesintiye uğratılması kabul edilemez.

FETÖ VE İLLEGAL YAPI VURGUSU

Turan, "Özellikle kullanılmaya ve provokasyona elverişli olan bu alanda hastasına çare arayan vatandaşlarımıza yönelik sözler, davranışları ve sonrasında gelişen olaylar bu kötü provokasyonu gözler önüne sermiştir." diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

Sosyal medyada yer bulan ve kısa zamanda izlenme sayıları yüzbinlere ulaşan bu hesapların yurt dışından özellikle PKK'lıların, FETÖ'cülerin ve illegal yapılatın kontrolünde olduğu aşikardır. Ne hastanelerde ne de başka bir yerde asla şiddet olmamalıdır. Sağlıkçılarda, güvenlikçilerde bizim insanımızdır. Kimse ayrıştırma yapmasın.

"MÜSAADE ETMEYİZ HERKES BİLMELİ"

Turan, hastane provokasyonuna müsaade edilmeyeceğini altını çizdi ve sözlerini sürdürdü:

Lakin nokta atışı yapılarak seçilen bazı hastanelerde insanlarımızı zorlayan, kışkırtan olayların yaşanması gizli bir elin Türkiye üzerinde yeni planlarını devreye soktuğunu göstermektedir.

İnsanı yaşatki devlet yaşasın ilkesini hayatta tutan bir anlayışın böyle olaylara müsade etmeyeceğini herkes bilmelidir.

Yapılan hizmetleri karartmak için bir çabanın olduğu açıktır. Bu tür provokatif görüntülere ve olaylara izin vermeyeceğiz.