Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Rusya-Ukrayna müzakereleri açıklaması: Türkiye’nin açtığı diplomatik hat herkese umut oldu

Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ: NİÇİN ANNELERİN AYAĞINA GİDİLMİYOR?

"Kılıçdaroğlu'nun anneleri yanına davet etmesi için giden iki aile ile görüşmesi Diyarbakır anneleri ile görüşme diye sunulmuştur. Halbuki annelerle görüşmek Diyarbakır'ın annelerinin ayağına gitmektir. Buradaki soru şudur; niçin annelerin ayağına gidilemiyor, vicdan nöbetine destek verilmiyor. TSK'nın operasyonu halkı ezmektir dendiğinde o genel başkan 'meşru operasyonlardır' diye niçin cevap vermiyor. Ne kadar demokrasiden, özgürlüklerden bahsederseniz bahsedin, teröre karşı bir tavrınız yoksa. Ne kadar demokrasiden bahsederseniz bahsedin, ne kadar özgürlüklerden bahsederseniz bahsedin eğer terör konusunda net bir yoksa bu demokratik mekanizmaların ve demokratik süreçlerin istismarı anlamına gelir.