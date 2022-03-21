AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Rusya-Ukrayna müzakereleri açıklaması: Türkiye'nin açtığı diplomatik hat herkese umut oldu | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sona erdi. MYK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önemli açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna müzakerelerine değinen Ömer Çelik, Türkiye'nin açtığı diplomatik hattın herkese umut olduğunu belirterek, "Şimdi gelinen noktada Cumhurbaşkanımızın izlediği diplomasi takdirle karşılanıyor. Diplomasiye güç vermek herkesin görevi olmalıdır." ifadelerini kullandı. Türk vatandaşlarının büyük bir oranda Ukrayna'dan tahliye edildiğini söyleyen Çelik, "Vatandaşlarımız en zor bölgelerde bile yalnız bırakılmadı." dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücrete ek zam konusunda da değerlendirmelerde bulundu. Bu konuları sürekli MYK'da gündeme aldıklarını dile getiren Çelik, Uygun koşullar oluştuğu zaman bunları biz açıklarız, ilgili bakanlıklarımız da açıklar." ifadesini kullandı.