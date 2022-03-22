Son dakika: AFAD duyurdu! Bursa’da 4.3 büyüklüğünde deprem

Bursa Valisi Yakup Canbolat

Jandarma ve emniyet birimlerinin kırsal alanlarla da iletişim halinde olduğunu anlatan Canbolat, "İlçede ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ekiplerimiz araştırmalarını sürdürüyor." ifadesini kullandı.