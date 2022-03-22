Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 17.10'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4.2 OLARAK ÖLÇTÜ
Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 4.2 olarak duyurdu. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 7.4 kilometre derinliğinde meydana geldi.
AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA
Bursa'da meydana gelen depreme ilişkin AFAD'ın Twitter hesabından yapılan ilk açıklamada, "Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Son dakika: AFAD duyurdu! Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem | Video
"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI"
Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yaşanan depremin ardından ekiplerin gerekli çalışmalara hemen başladığını söyledi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat
Jandarma ve emniyet birimlerinin kırsal alanlarla da iletişim halinde olduğunu anlatan Canbolat, "İlçede ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ekiplerimiz araştırmalarını sürdürüyor." ifadesini kullandı.