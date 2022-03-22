Son dakika: AFAD duyurdu! Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem | Video

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Son dakika haberleri: AFAD verilerine göre; Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Bursa'da meydana gelen depreme ilişkin AFAD'ın Twitter hesabından yapılan ilk açıklamada, "Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.