Bir yandan talan bir yandan şov yapıyor! CHP’li başkan zeytinlikleri katletti





Er yaptığı paylaşımda, "Nesillerdir zeytincilikle uğraşan bir ailenin ferdi olarak bugün "Zeytin Ağacıma dokunma" diyerek şov yapanlara şunu soruyorum: Mudanya'mızda yapılan ve halen yapılmaya devam eden inşaatlar, patates tarlalarına mı dikildi? İmara açılan alanlar zeytinlik değil de soğan tarlası mı? Belediye, yapacağı kendi inşaatları için zemin etüdü yaptırırken iş makinalarının kırıp devirdiği ağaçlar ne olacak?