Bodrum Belediyesi’ndeki operasyonla ilgili flaş detay! İmar Müdürlüğü’nde usulsüzlükler zinciri...

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, CHP'li Bodrum Belediyesi'nde eski bir belediye çalışanını imar usulsüzlükleri ile ilgili ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, önceki gün (Çarşamba) akşam saatlerinde savcılığın talebi üzerine Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde evrak incelemesi yaptı. 40 kişilik polis ekibi imar ve Şehircilik Müdürlüğü'nü kapatarak tüm kayıtları teker teker inceledi. Yaklaşık 8 saat süren incelemenin ardından ekipler 30'a yakın klasörü çuvallara koyup götürdü.

İÇİŞLERİ BAKANI DA BİLGİ ALDI

Aydın'ın Çine ilçesine şehit cenazesi için gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da Ankara'ya dönüşte gittiği Bodrum Havalimanı'nda Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'ndan bilgi aldı. Operasyonda şu ana kadar herhangi bir gözaltı olmadığı öğrenildi. Polis operasyonu sırasında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İmardan sorumlu Başkan Yardımcısı Turgay Kaya ve İmar Müdürü Melike Yapıcı Topuz'un da binada olduğu öğrenildi. Daha önce Kadıköy Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü'nde avukatlık olarak görev yapan İmardan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Kaya'ya bağlı olan birimler İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü olduğu öğrenildi.

ESKİ BELEDİYE ÇALIŞANI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU



Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde çalışan ve 12 gün önce Başkan Ahmet Aras tarafından görevinden uzaklaştırılan O.K. isimli eski belediye çalışanının Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmasıyla polisin operasyon yaptığı ortaya çıktı. Belediyedeki imar yolsuzluklarıyla ilgili şikayette bulunan O.K.'nin çifte standart uygulanarak imar durumu verildiği, 3194 sayılı İmar Kanunu'na aykırı hareket edilerek kotların yükseltildiği, personele baskı uygulanarak tarım arazilerinin kanuna aykırı şekilde yapı iznine açıldığı, bina çekme mesafelerine uyulmadığı, kısa adı ÇED olan Çevresel Etki Değerlendirme Raporu almadan kanuna aykırı şekilde belediyeden inşaat ruhsatı verildiği iddialarıyla ilgili suç duyurusu yaptığı öğrenildi.