Hemşireye tehditler savurup üzerine yürümüştü! İyi Partili başkana 6 ay hapis istendi

"GÖRÜNTÜLER KESİLDİ" DEDİ AMA SUÇU HEMŞİREYE ATTI

İstanbul Üsküdar'daki Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne annesiyle birlikte giden İyi Parti Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu, bilinmeyen bir nedenle sağlık çalışanı ile tartışmaya başladı. Olay çıkaran İyi Parti İlçe Başkanı daha sonra, "Bak ben sana sorarım o beyaz kodu. Sen kiminle oynadığının farkında mısın? Ondan sonra yalvarırsın iş yerine geri dönmek için" sözleri ile hemşire Feyza Göçeri'nin üzerine yürüyerek tehdit etti. Tepki toplayan olayın ardından yaptığı açıklamada ise suçu hemşireye attı. Ofluoğlu, videonun kesildiğini öne sürerek sağlık çalışanının kendisine, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" dediğini kendisinin de bunun üzerine, "Sen kiminle oynadığının, konuştuğunun farkında mısın?" dediğini iddia etti.