Hemşireye terör cezasız kalmadı! İyi Partili başkana 6 ay hapis istendi | Video

İyi Parti Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanını işinden etmekle korkutup, tehdit etti. Yetmezmiş gibi üzerine yürüdü. 3 Aralık'ta yaşanan olaya ait görüntüler, hemşire Feyza Göçeri'ye yönelik adeta terör estiren Ofluoğlu'nun yaptıklarını gözler önüne sererken savcılık da kararını verdi. İyi Partili siyasetçinin, "Bak ben sana sorarım o beyaz kodu. Sen kiminle oynadığının farkında mısın? Ondan sonra yalvarırsın iş yerine geri dönmek için" sözleri ile hemşireye tehdit ettiğini kaydeden savcılık, Ofluoğlu'nun 'tehdit' suçundan 6 aya kadar hapsini istedi.

İyi Parti Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu sağlık çalışanını işinden etmekle korkutup, tehdit ettiği olayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Üsküdar'da 3 Aralık 2021 günü Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde yaşanan olayda İyi Parti Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu, annesiyle birlikte gittiği hastanede sağlık çalışanına tehditler savurdu. O anlar kameralara yansıdı. Görüntüler büyük tepki toplarken savcılık da soruşturmasını tamamladı.

"GÖRÜNTÜLER KESİLDİ" DEDİ AMA SUÇU HEMŞİREYE ATTI

İstanbul Üsküdar'daki Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne annesiyle birlikte giden İyi Parti Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu, bilinmeyen bir nedenle sağlık çalışanı ile tartışmaya başladı. Olay çıkaran İyi Parti İlçe Başkanı daha sonra, "Bak ben sana sorarım o beyaz kodu. Sen kiminle oynadığının farkında mısın? Ondan sonra yalvarırsın iş yerine geri dönmek için" sözleri ile hemşire Feyza Göçeri'nin üzerine yürüyerek tehdit etti. Tepki toplayan olayın ardından yaptığı açıklamada ise suçu hemşireye attı. Ofluoğlu, videonun kesildiğini öne sürerek sağlık çalışanının kendisine, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" dediğini kendisinin de bunun üzerine, "Sen kiminle oynadığının, konuştuğunun farkında mısın?" dediğini iddia etti.

SAVCILIK "TEHDİT" DEDİ, 6 AYA KADAR HAPİS İSTEDİ

Yaşanan bu skandalın ardından hemşire Feyza Göçeri'nin şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılık olay günü müşteki Göçeri'nin hastanede hemşire olarak görevli olduğunu, sorduğu soruya İyi Partili Ofluoğlu'nun sinirlendiğinin ve bunun da görüntülerle sabit olduğunu belirtti.

Hasan Ofluoğlu'nun hemşireyi "Beyaz kodu sorarım sana, beyaz kodu demek" diyerek tehdit ettiğini vurgulayan savcılık bu suçun uzlaşma kapsamında kaldığını belirtti. Taraflar arasında uzlaşma gerçekleşmediğini ifade eden savcılık, İyi Parti Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu hakkında "tehdit" suçundan 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İstenilen hapis cezası miktarı gereğince basit yargılama usulüyle dosyanın karara varacağını belirten mahkeme, taraflara beyanda bulunmaları için süre verdi.