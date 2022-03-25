CHP’li provokatörün beraat kararı tepki çekmişti! Küstah paylaşım hakkında önemli gelişme





İzmir İl Müftülüğü bu konuda bir açıklama yapacak mı?" şeklinde bir tweet atmıştı. Söz konusu paylaşımın ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, sevk edildiği 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı.



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