SON DAKİKA

CUMHURBAŞKANIMIZ, 'MENEMENİ BİR DAHA KAYBETMEYELİM' DEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı ilk ziyaretten de bahseden Başkan Pehlivan, "Sayın Cumhurbaşkanımız bana, 'Menemen'i bir daha kaybetmeyelim' dedi. Omuzlarımıza böyle bir yük yükledi. Cumhurbaşkanımızın Menemen programında da görüldü ki Menemenli hemşerilerimiz beni ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bağrımıza bastı. 1.5-2 kilometrelik yolu kalabalıktan 2 saatte geçemedik. Hınca hınç dolmuş bir Menemen vardı. Polis kayıtlarına göre 25-30 bin kişi vardı. İnşallah Menemenimizde güzel işler yapacağız. Kentsel dönüşüm de yapacağız. 2024 Mart ayına kadar bir kısmını bitireceğiz" dedi.