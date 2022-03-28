SABAH TV'nin bu haftaki konuğu Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'dı… Yeşilyurt'un yaşam kalitesini artıran Başkan Çınar, hayata geçirilen ve devam etmekte olan projelerini tek tek anlattı.

Göreve geldikleri günden bu yana Yeşilyurt'ta hiçbir eksiğin olmamasına özen gösterdiklerini belirten Çınar; esnafa, çiftçiye, sanayiciye ve yatırımcıya daima destek olduklarını vurguladı. Yeşilyurt'un bütün bölgelerindeki dönüşüm ve değişimin devam ettiğinin altını çizen Başkan Çınar; ailelere, kadınlara, gençlere ve öğrencilere yönelik çalışmalar yaptıklarını da aktardı.

Yeşilyurt'un doğal güzelliklerinden ve gastronomisinden de övgüyle bahseden Başkan Çınar, şu ifadeleri kullandı:



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Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar SABAH TV’ye konuştu: Durmadan çalışmaya devam