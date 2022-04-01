İBB’nin ikinci ağaç katliamında son dakika! Uzman isim açıkladı: Bu ağaçlar sağlıklı

UZMAN İSİM İBB'NİN GEREKÇESİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş A Haber yayınında ağaçları olay yerinde inceleyerek İBB'nin gerekçesinin dahi gerçeği yansıtmadığını aktardı.

İşte Çetintaş'ın açıklamaları;

HASTAYSA KÖKÜNDEN KESMELİYDİN!

Şimdi Çırağan'daki ağaçlara mantar ya da kanser denildi. Burada da latince bir terim kullanılarak başka bir gerekçe gösterilmiş ve bu ağaçlar kesilmiş. Eğer bir ağaç hastaysa ve bulaşıcılık varsa zaten kökünden alınmalı. Çünkü hastalığı yapan köktür. Hastalık nedeniyle kestiğiniz açların kökünü bırakıyorsunuz.

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BU AĞAÇLAR SAĞLIKLI

Uzaklaştırma gibi garip bir Türkçe kullanılmış. Sen bu ağacı kesmişsin. Kökü burada olan ağacı nasıl uzaklaştırıyorsun? Kesmişsin işte. Ağaç sağlıklı. Hastaysa kökünü niye sökmemişler. Bu notu çakarak işledikleri suçun üzerine suç katıyorlar!