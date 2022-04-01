Haberler Gündem Haberleri İBB'nin ikinci ağaç katliamında son dakika! Uzman isim açıkladı: Bu ağaçlar sağlıklı
Giriş Tarihi: 1.4.2022 11:14

İBB'nin ikinci ağaç katliamında son dakika! Uzman isim açıkladı: Bu ağaçlar sağlıklı

İBB’nin ikinci ağaç katliamında son dakika! Uzman isim açıkladı: Bu ağaçlar sağlıklı

İstanbul Çırağan'da 112 çınar ağacının katledilmesinin ardından CHP'li İBB bu kez de İstanbul Zeytinburnu'nda sessiz sedasız bir ağaç katliamı daha gerçekleştirdi. İBB apar topar kestiği ağaçların yerine not bırakıp gitti. Büyük tepki çeken ikinci kıyım ile ilgili Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş A Haber yayınında ağaçları olay yerinde inceleyerek İBB'nin gerekçesinin dahi gerçeği yansıtmadığını aktardı. İşte detaylar

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Dolmabahçe'deki Çırağan Caddesinde bulunan 112 çınar ağacını katletmesine dair tartışmalar gündemdeki yerini korurken yeni bir ağaç kıyımı haberi de Topkapı'dan geldi. İBB aynı şekilde hızlıca yok ettiği ağaçların yerine not bırakarak bölgeyi terk etti.

SON DAKİKA | İBB'DEN TOPKAPI'DA AĞAÇ KATLİAMI

Çırağan'da 112 Çınar Ağacının katledilmesinin ardından İBB'nin bu kez Zeytinburnu Merkez Efendi'de bulunan deprem parkında da onlarca ağacı kestiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili yoğun tepki gelirken uzman isimler de ağaçların hasta olması halinde bile kurtarılabileceğini söylerken burada ise hastalığın söz konusu olmadığını belirtti.

UZMAN İSİM İBB'NİN GEREKÇESİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş A Haber yayınında ağaçları olay yerinde inceleyerek İBB'nin gerekçesinin dahi gerçeği yansıtmadığını aktardı.

İşte Çetintaş'ın açıklamaları;

HASTAYSA KÖKÜNDEN KESMELİYDİN!

Şimdi Çırağan'daki ağaçlara mantar ya da kanser denildi. Burada da latince bir terim kullanılarak başka bir gerekçe gösterilmiş ve bu ağaçlar kesilmiş. Eğer bir ağaç hastaysa ve bulaşıcılık varsa zaten kökünden alınmalı. Çünkü hastalığı yapan köktür. Hastalık nedeniyle kestiğiniz açların kökünü bırakıyorsunuz.

Çırağan'dan sonra İBB’den bir ağaç katliamı daha! Bu kez ise adres Zeytinburnu... | Video

BU AĞAÇLAR SAĞLIKLI

Uzaklaştırma gibi garip bir Türkçe kullanılmış. Sen bu ağacı kesmişsin. Kökü burada olan ağacı nasıl uzaklaştırıyorsun? Kesmişsin işte. Ağaç sağlıklı. Hastaysa kökünü niye sökmemişler. Bu notu çakarak işledikleri suçun üzerine suç katıyorlar!

ARKADAŞINA GÖNDER
İBB'nin ikinci ağaç katliamında son dakika! Uzman isim açıkladı: Bu ağaçlar sağlıklı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA