Bakan Soylu, Tuzluçayır Karakolu polisleriyle sahur yaptı





ŞARKTA DAHA AVANTAJLI HALE GETİRDİK'

Soylu, yemeğin ardından açıklamada bulundu. Polislere ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye ilişkin konuşan Soylu, "Özellikle emniyet mensuplarımızla, polislerimizle ilgili bir yönetmelik çalışması yapıldı. Buradaki temel muradımız şuydu; Doğu ve Güneydoğu'da terörün, güvenlik güçlerimizin büyük fedakarlıkları, hükümetimizin politikaları, milletimizin bu büyük direnciyle azalmasıyla Doğu ve Güneydoğu'da, emniyet mensuplarımızın tabiriyle, şark görevlerinde mahrumiyet olan yerlerde 2 ve 3 yıllık düşürmeler yaptık. Özellikle ikinci şark görevlerinde sene olarak az olmasına rağmen oralarda da genellikle 1, istisnai olarak da 2 yıllık düşümler söz konusu oldu. 2 şark var zaten, polisin kendi şeyinde 2 defa şarka gitmek var. O 2 şarktan doğuyu 2'ye böldük, batıyı da 2'ye böldük. Bölmemizin sebebi de birtakım vilayetlere gidilmek istenmemesinden kaynaklanıyordu. Hatta oraları şarkta biraz daha avantajlı hale getirdik" diye konuştu.