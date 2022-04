ABD’nin New York kentindeki Times Meydanı’nda tarihte ilk kez Müslümanlar teravih namazı kıldı

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) New York kentinin Times Meydanı'nda tarihte ilk kez Müslümanlar teravih namazı kıldı. Ramazanı ayını karşılamak ve İslam inancının barışçıl bir din olduğunu başkalarına göstermek için ABD'li Müslümanlar teravih namazını Times Meydanı'nda kıldığı öğrenildi.





TİMES MEYDANI'NDAKİ TERAVİH TARİHE DAMGA VURDU

Times Meydanı'nda Müslümanların namaz kılması çevredekilerin de dikkatini çekti. Müslümanların Times Meydanı'nda kıldıkları tarihe damga vuran ve Times Meydanı'nda ilk kez kılınan teravih namazının görüntüleri ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Namaz kılan Müslümanların hem fotoğraflarını çekenler hem de kamera kaydına olanlar da oldu.

Gazeteci ve dış haberci Ömer Faruk Görçin bu anların videosunu sosyal medyadan paylaşarak, "Amerikalı Müslümanlar, New York'un meşhur Times Meydanı'nda teravih namazı kıldı. İzinlerini almışlar, kimse de bir şey dememiş, aynı olgunluğun dünyanın her yerinde her inanç için geçerli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya aktivisti Shahnawaz Ansari de "New York kentinin Times Meydanı Ramazan" diyerek meydandaki teravih namazının videosunu sosyal medyadan paylaştı.