BAYRAKTAR SİHA VE İHA'LARINI KÜÇÜMSEDİ

Gültekin, Bayraktar SİHA ve İHA'larını küçümseyerek, "Bayraktar yapmışlar diye zannediyorlar ki 'Süper Güç' oluyoruz. Lan yaptığın bir helikopter bir de uçak. Uçak dediğin de küçük bir şey. Bu Ortadoğulaşmak dediğim budur zaten" ifadelerini kullandı.

Levent Gültekin, HALK TV'de Bayraktar SİHA'larını küçümsedi! Sosyal medyadan tepki yağdı! | Video

Gültekin'in bu sözleri ise sosyal medyada büyük tepki çekerken, Gültekin tepkilerin ardından yine küçümser üslubunu bu kez sosyal medyada sürdürdü. Gültekin, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Bayraktar'ı küçümsedi" diye yine ayağa kalkmışlar. Millet yoksulluktan kıvranırken utanmasalar Bayraktar'ın önünde secde edecekler. Ülkenin hali Bayraktar'daki başarıyı küçültüyor, ben değil" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI: "BU BAŞARIDA SİZE BATAN NE?"

Sosyal medya kullanıcıları Gültekin'in bu yazdıklarına da ardı ardına tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcısı Hatice Olgun tepkisini şöyle dile getirdi: "Ortada, teyidinize asla muhtaç olmayan büyük bir başarı olduğu açık ve dünyada bir kriz olduğu da sır değil. Fakat bu başarıda size batan ne?? Levent Gültekin vd; bu zor günler geçecek ama siz de fitne ve fesadınızda kaybolup gideceksiniz, adınız bile hatırlanmayacak."