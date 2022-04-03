Levent Gültekin, HALK TV’de Bayraktar SİHA’larını küçümsedi! Sosyal medyadan tepki yağdı! | Video
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Muhalifler son zamanlarda Türkiye'nin yüz akı projesi SİHA'ları hedefe alan açıklamalar yapıyor. Bunun son örneği ise gazeteci Levent Gültekin’in HALK TV ekranlarındaki ifadeleri oldu. Gültekin, HALK TV’de Bayraktar SİHA’larını hedefe koyup küçümseyerek, “Bayraktar yapmışlar diye zannediyorlar ki ‘Süper Güç’ oluyoruz. Lan yaptığın bir helikopter bir de uçak. Uçak dediğin de küçük bir şey” dedi. Sosyal medyada ise vatandaşlar ardı ardına tepki gösterirken, bir sosyal medya kullanıcısı “Bu başarıda size batan ne?” diye sordu. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da tepki gösterdi.