Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Karadeniz'de 3'üncü mayın! MSB'den açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 6.4.2022 13:53 Son Güncelleme: 6.4.2022 14:06

SON DAKİKA: Karadeniz'de 3'üncü mayın! MSB'den açıklama geldi...

SON DAKİKA: Karadeniz’de 3’üncü mayın! MSB’den açıklama geldi...

Son dakika haberine göre; Karadeniz'de Kefken açıklarında bir mayın daha tespit edildi. SAS timleri bölgeye giderken, mayın imha edilmeye çalışılıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan 3'üncü mayın ile ilgili bir de açıklama yapıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de 3'üncü mayının da tespit edilerek imha çalışmalarına başlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, SAS timlerinin anında bölgeye intikal ettiği ve mayının kontrol altına alındığı ifade edildi. Mayının tespit edildiği konum olarak ise Kefken açıkları bilgisi paylaşıldı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI SIRASINDA KARADENİZ'E BIRAKILMIŞTI

Rusya-Ukrayna savaşı sırasında iki ülkeden biri denize birçok serseri mayın bıraktı. Mayınlar Karadeniz'e yayılırken, iki ülke de sorumluluğu kabul etmedi. Daha önce Karadeniz'de İğne Ada ve Riva açıklarında 2 mayın daha bulunmuştu.

SAS timleri, balıkçıların paylaşımı sonrası hızla harekete geçerek, başarı ile mayınları imha etmişti.

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SON DAKİKA: Karadeniz'de 3'üncü mayın! MSB'den açıklama geldi...
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