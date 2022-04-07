SABAH yazdı, Ankara Büyükşehir Belediyesi aldığı kararı geri çekti

SABAH'ın; Sincan ve Etimesgut ilçesinde yaşayan vatandaşların yaşadığı ulaşım sorunu gündeme getirmesi sonuç verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi; Sincan ve Etimesgut'tan özel halk otobüsleriyle (ÖHO) Kızılay'a direkt ulaşımın kaldırılmasına yönelik aldığı kararı geri çekti.



"METRO RİNG SERVİSİNE DÖNÜŞTÜRÜLEN 5 ADET HAT DİREKT HAT OLARAK ÇALIŞACAK"

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; Özel Halk Otobüsleri bünyesinde Sincan-Etimesgut-Elvankent ve Eryaman bölgelerinde hizmet veren ve bir süre metro ring servisine dönüştürülen 5 adet hattın direkt hat olarak çalışacağı açıklandı.

Açıklamada; 5 adet hattın 11 Nisan 2022 tarihinden itiraben Kızılay-Ulus güzergâhında hizmet vereceği bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açıklaması şöyle:

"Artan maliyetlerin tüm ulaşım ücretlerine yansıtılmaması için, Özel Halk Otobüsleri bünyesinde Sincan-Etimesgut-Elvankent ve Eryaman bölgelerinde hizmet vermekte olan 5 adet hat bir süre önce, metro ring servisine dönüştürüldü. Ancak akaryakıt fiyatları ve genel işletme giderlerinde yaşanan astronomik artışlar nedeniyle 15 Mart 2022 tarihindeki UKOME toplantısında toplu taşıma fiyat tarifesine artış yapıldı, bu tarife ve yeni açıkladığımız destek paketleriyle özel halk otobüsü esnafının mağduriyeti giderildi. Bu sebeple, metro ring hizmeti veren 5 hat gerekli planlama ve optimizasyonların yapılmasının ardından 11 Nisan 2022 tarihinden itibaren tekrar Kızılay-Ulus güzergâhında hizmet verecektir."

SABAH'a konuşan Sincan ve Etimesgut mahalle muhtarları Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki göstermiş ve "Kızılay'a direkt sefer olsun, aktarma kaldırılsın. Hem 6.5 TL hem de aktarma 2.5 TL ile birlikte bir gidiş 9 TL oluyor" demişti.

SABAH'a konuşan muhtarlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Sincan ve Etimesgut'tan özel halk otobüsleriyle (ÖHO) Kızılay'a direkt ulaşımın kaldırılmasına yönelik aldığı kararı geri çekmesinde Sabah Gazetesi'nin yayınlarının etkili olduğuna dikkat çekti.

AYAZ: SABAH GAZETESİ'NE ŞAHSIM VE MAHALLE HALKIM ADINA TEŞEKKÜR EDERİM"

Sincan Ertuğrul Gazi Mahallesi Muhtarı Salim Ayaz: "Sincan'ın EGO 512 Nolu Kızılay direk hat ile ilgili sorunumuzu dile getirip gündem oluşturan Sabah Gazetesi'ne şahsım ve mahalle halkım adına teşekkür ederim. Sincan halkının şehir hastanesine direk hat talebimiz var. İnşallah tekrar bir gazete haberi ile sorunun aşılması için yardımlarınızı bekliyoruz.."



DİNÇ: "SESİMİZİ DUYURAN SABAH GAZETESİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Etimesgut Muhtarı Yakup Dinç: "Büyük bir yanlıştan hatadan dönüldü. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Mansur Yavaş sesimize çığlımıza kulak verdi. Sesimizi duyuran Sabah gazetesine kendim ve vatandaşlarım adına çok teşekkür ederim. Şehir hastanesine direk hat gelirse çok seviniriz."



UÇAR: "ŞEHİR HASTANESİNE DİREK HAT TALEBİMİZ VAR"

Selçuklu Mahallesi Muhtarı Yusuf Uçar: "Sincan'ın EGO 512 nolu Kızılay direk hat ile ilgili sorunumuzu dile getirip gündem oluşturan Sabah Gazetesi'ne şahsım ve mahalle halkım adına teşekkür ederim. Yine Sincan'daki vatandaşlarımız adına şehir hastanesine direk hat talebimiz var. İnşallah tekrar sesimiz olursanız gündeme getirirseniz sorunun aşılması için yardımlarınızı bekliyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve EGO sesimizi duyduğu için de ayrıca mahallem adına teşekkür ederim."



GÜL: VATANDAŞLARIMIZ BÜYÜK BİR SIKINTIDAN KURTULDU"

Malazgirt Mahallesi Muhtarı Fadime Gül:

"Sabah Gazetesi'nde sorunlarımızı gündeme getirmeniz ses getirdi. Allah razı olsun. Vatandaşlarımız büyük bir sıkıntıdan kurtuldu. Otobüs sayılarımız da artarsa çok mutlu oluruz."



ÖĞÜT: "VERDİĞİMİZ MÜCADELE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ, YANIMIZDA YER ALDINIZ"

Pınarbaşı Mahallesi Muhtarı Gülay Öğüt:

"512 hattının tekrardan eski güzergahında hizmete sunulması için verdiğimiz mücadele bizim için çok önemliydi. Bu sorunumuzu gündeme taşıyarak yanımızda olduğu için Sabah Gazetesi'ne katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Emeği geçenlerden Allah bin kere razı olsun."



GÜLMEZ: "ŞEHİR HASTANESİNE DE EGO'DAN DİREK HAT İSTİYORUZ"

Andiçen Mahallesi Muhtarı ve Sincan Muhtarlar Derneği Başkanı Yasin Gülmez: "Sabah Gazetesi'ne şahsım ve mahallemiz adına teşekkür ediyorum. Sincan'ın ortak sorunu olan Şehir hastanesine de EGO'dan direk hat istiyoruz."



KURT: "ÇOK BÜYÜK BİR YANLIŞTAN DÖNÜLDÜ"

Etimesgut Etiler Mahallesi Muhtarı Rafet Kurt: "Çok büyük bir yanlıştan dönüldü. Umarım bu olay bir daha yaşanmaz. Halkımız 2 kez para ödeyecekti. Şimdi tek seferde, zaman kaybı olmadan merkeze gidecek. Emeği geçenlerden başta Sabah gazetesine olmak üzere mahallem adına sonsuz teşekkürler. Vatandaşlarımız büyük bir işkenceden kurtuldu."

Ertuğrul Gazi Mahallesi Muhtarı Nejla Akdeniz: "Mağduriyetimizi haber yapıp gündem oluşturup çözüme kavuşturan Sabah Gazetesi'ne teşekkür ediyorum"