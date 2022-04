Bakan Kurum duyurdu: 2035 yılına kadar kentsel dönüşüme girmemiş bina kalmayacak

"2035 YILINDA KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRMEMİŞ BİNA KALMAYACAK"

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında başlattığı ve Türkiye'nin en büyük şehircilik hareketi olan kentsel dönüşüm seferberliğiyle 81 ilin tamamında afetlere karşı risk taşıyan tüm binaların yenilenmeye başladığını belirten Kurum, "Bugüne kadar 3 milyon konutumuzu dönüştürdük. Yani 12 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık. Şu anda ülkemizin dört bir yanındaki şantiyelerde 120 milyar lira yatırım bedeliyle, 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konut inşa çalışmalarımız sürüyor. İnşallah 2035 yılına geldiğimizde Türkiye'nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir binamız kalmayacak. Allah'ın izniyle bunu sizlerle, hep birlikte başaracağız. İstanbul'umuzun her yerinde kentsel dönüşüm diyerek, 39 ilçemizin tamamında on binlerce konutumuzu dönüştürdük. Şu anda sahada 140 bin konutumuzun inşasına süratle devam ediyoruz. Çünkü bizim artık kentsel dönüşümde; gerek İstanbul'umuzda gerek tüm şehirlerimizde ne bir saat, ne bir dakika, ne de bir saniye kaybetmeye hiçbir şekilde tahammülümüz yok" diye konuştu.