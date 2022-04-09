Bakan Kurum: 2035 yılına kadar kentsel dönüşüme girmemiş bina kalmayacak | Video

Kartal’da kentsel dönüşüm çerçevesinde Orhanlı Mahallesinde temel atma töreni gerçekleşti. Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orhantepemizde Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle 811 konut ve 144 ticari ünite olmak üzere 955 bağımsız bölümün yapımını başlattık" dedi.