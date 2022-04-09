Bakan Kurum: 2035 yılına kadar kentsel dönüşüme girmemiş bina kalmayacak | Video

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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul Avcılar’da servis bekleyen çocuğa köpekler saldırdı | Video 09.04.2022 | 19:27
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Çamura saplanan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı | Video 09.04.2022 | 19:20
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Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem | Video 09.04.2022 | 18:23
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Malatya'daki deprem Adıyaman'da da hissedildi | Video 09.04.2022 | 18:11
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Tefecilik operasyonunda, 7 tutuklama | Video 09.04.2022 | 18:04
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SON DAKİKA: Adana Kozan'da jandarma minibüsüyle otomobil çarpıştı: 2 şehit 09.04.2022 | 17:05
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Mehmet Barlas | Sadece Ukrayna ve Rusya değil dünya kaybediyor 09.04.2022 | 14:01
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Mahmut Övür | 6’lı masaya ‘Yavaş’ bombası 09.04.2022 | 13:56
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Salih Tuna | Nasıl sistem iyi mi? 09.04.2022 | 10:50
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Hastalığına çare bulunamayan Yunus bebek Hollanda'dan Türkiye’ye getirildi 09.04.2022 | 09:17
Kartal’da kentsel dönüşüm çerçevesinde Orhanlı Mahallesinde temel atma töreni gerçekleşti. Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orhantepemizde Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle 811 konut ve 144 ticari ünite olmak üzere 955 bağımsız bölümün yapımını başlattık" dedi.