Kadına yönelik şiddete karşı yeni plan: 5 ana hedef belirlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şiddet mağduru kadınların ve beraberindeki çocukların yerinde ve zamanında daha nitelikli hizmet almasının sağlanması için şiddet önleme ve izleme merkezleri ŞÖNİM'ler ile kadın konukevi sayısını arttıracaklarını belirtti.

Bakan Derya Yanık, 1 Temmuz'da hayata geçen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planında 'Politika önceliklerinin belirlenmesi için yıllık olarak faaliyet politikalarının oluşturulacağı' maddesinin yer aldığını anımsattı. Bakan söz konusu madde çerçevesinde Bakanlık koordinasyonunda Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde uygulanmak üzere 2022 Yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Faaliyet Planını hazırladıklarını söyledi.