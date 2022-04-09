Türkiye’nin ’Üçlü Sefer’i Yunan basınında: İlk kez birlikte görev yapacaklar!

Kuyubaşı vanasını Türkali-2 kuyusuna indirmek ve üst seviye kuyu tamamlama görevini yapmak üzere Filyos Limanı'ndan uğurlanan Yavuz Sondaj Gemisi, dün yola çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de dün yapılan törende Türkiye'nin bu alandaki çalışmalarına değindi. Yunan Basını da Bakan Dönmez'in ifadelerine dikkat çekti.