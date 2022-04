Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında flaş gelişme! Aileler harekete geçti: Kamera kayıtları incelenecek

'EKSİKLERİN GİDERİLMESİNİ BEKLİYORUZ'

Dosyadaki eksiklerin giderilmesini talep ettiklerini belirten Aşkın, "Bir başka talebimiz de uçakların kendi kamera sistemlerindeki görüntülerin incelenmesi. Bunların da mutlaka incelenmesi gerekiyor çünkü uçaklar artık hizmetten alınmış dahi olsa bu radar ve kamera kayıtlarının sabit olarak saklandığını biliyoruz. Şarkışla Radar Mevzi Komutanlığı da hemen olayın arkasından kapatılmış dahi burada bir hava kazası olduğu için bunun da süresiz bir şekilde saklandığını biliyoruz. Bunlar yapılmadan hazırlanacak her türlü bilirkişi raporu eksik kalacaktır, yanlış olacaktır ve bu bilirkişi raporuna dayalı olarak yapılacak her türlü işlem de eksik ve hatalı olacaktır çünkü yanlış verilerden doğru sonuca ulaşılması mümkün değildir. Bu eksikliklerin giderilmesi bekliyoruz ve talep ettik. Bu eksiklikler giderilmeden verilecek her türlü raporun tartışmaya ve şaibeye açık olacağını bir defa daha belirtmekte fayda görüyoruz" dedi.