İzmit Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen ve İzmit'in uzun bir süredir gündemini meşgul eden Fethiye Caddesi Projesi, üzerinden aylar geçmesine rağmen tamamlanamadı. Bölgede oturan vatandaşlar ve iş yeri sahipleri, projeye başlanılmasının üzerinden çok uzun bir zaman geçmesine rağmen tamamlanmamasından şikâyetçi olurken, önceki gün İzmitli bir sosyal medya içerik üreticisi, bölgede bitmeyen çalışmaları ilginç bir video ile ti'ye aldı.

VİRAL OLDU TAKDİR TOPLADI

Sıcak havalarda tozdan yağmurlu havalarda ise çamurdan bıkan bölge sakinlerinin hislerine çektiği video ile adeta tercüman olan sosyal medya içerik üreticisi, önceki gün yağan yağmuru da fırsat bilerek oltasını ve kovasını alıp üzerine giydiği balıkçı yağmurluğu ve çizmeleri ile çalışmaların bulunduğu noktaya geldi.

Daha sonra bölgede oluşan su birikintisinden birisine oltasını sallayarak altın yakalayan kişi, "Hey yavrum benim be, harbi diyorum altın şehri Fethiye Caddesi" sözleri ile çektiği videoyu sonlandırdı.

Bitmeyen çalışmayı ti’ye alarak viral oldu

Kısa sürede büyük beğeni toplayan video adeta viral oldu. Vatandaşların sorunlarını mizahi bir şekilde gündeme getiren kulanıcı vatandaşlardan da büyük takdir topladı.