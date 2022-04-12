Bitmeyen çalışmayı ti’ye alarak viral oldu

Kocaeli İzmit ilçe merkezinde, İzmit Belediyesi tarafından başlatılan ancak aylardır bitirilemeyen proje, bir sosyal medya içerik üreticisi tarafından hazırlanan video ile ti’ye alındı. Birçok kişinin aylardır bitmemesi nedeniyle sitemde bulunduğu konu ile ilgili hazırlanan video kısa sürede viral oldu.