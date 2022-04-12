Son dakika: ABD Kongre Üyesi itiraf etti! ’İmamoğlu ile görüştük bu oynanmamız gereken bir kart’

Son dakika haberleri... Amerika Birleşik Devletleri'nden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başrolünde olduğu bir skandal açıklama geldi.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Dış İlişkiler Komitesi'nin iki alt komitesi 31 Mart 2022 tarihinde "Doğu Akdeniz'de Fırsatlar ve Sınamalar: ABD'nin Çıkarlarını ve Bölgesel İşbirliğini İncelemek" başlıklı bir oturum düzenledi.

İMAMOĞLU'YLA GÖRÜŞTÜKLERİNİ İTİRAF ETTİ

Toplantıya başkanlık eden Bill Keating, skandal niteliğinde ifadeler kullandı. Keating, Türkiye'nin yeniden Batı rotasına girmesinin kaçınılmaz olduğunu, bu doğrultuda CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla da görüştüklerini söyledi.

Dış İlişkiler Komitesi'nin alt komitelerinden birinin başkanlığını da yapan Keating'in sözleri, İmamoğlu'nun İstanbul'daki kar krizi sırasında İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yaptığı gizli görüşmeyle birlikte düşünüldüğünde, "Başka görüşmeler de mi var?" sorusunu akıllara getirdi. İmamoğlu, Türkiye'nin yönünün NATO ve Batı olması gerektiği konusunda defalarca görüş belirtmişti.

"DAHA FAZLA BEKLEYEMEYİZ" DEDİ VE...

Beş dakikalık söz hakkının önemli kısmını Türkiye'nin hizadan çıkmasına ayıran ABD'li parlamenter, Türkiye'nin ABD'yle ticaret mekanizmalarını işletmeye yöneldiğini ve ABD ile AB arasında bir anlaşmada dışarıda kalmaktan korkan bir ülke olduğunu söyledikten sonra şunları ekledi:

"Rusya'yla kurdukları bağlantı mantıklı değil. Teknoloji konseyi, tedarik zinciri konuları, bu ekonomik meselelerde AB müttefiklerimizle daha yakın çalışacağımızı düşündüğümüzde Türkiye'nin değişmeyeceğini düşünmek hiç mantıklı değil. Değişecekler, gün gibi açık. Yerel olarak da İstanbul'da ve diğer bölgelerde demokratik çabalar var. Gidişat belirli bir doğrultuda ve gelecekte varacağı yer çok açık."

"İBB BAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜK BU OYNAMAMIZ GEREKEN BİR KART"

"ABD yaptığından farklı olarak ne yapabiliriz?" diye soran Keating, sözlerine şunları ekledi: "İstanbul Belediye Başkanı'yla, başka insanlarla oturumlar için görüştük. Bence bu artık oynamamız gereken bir kart. Türkiye'nin bu noktaya gelmesi için bekleyemeyiz. Onları bunun içine çekmemiz lazım. Onların öz çıkarları için, onların egemen çıkarları için. Gerçek çıkarlarının nerede olduğunu fark etmeleri için ABD mutlaka harekete geçmelidir."