ABD Kongre Üyesi itiraf etti! 'İmamoğlu ile görüştük bu oynanmamız gereken bir kart' | Video

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerinden oynanan oyun birinci ağızdan itiraf edildi. ABD Kongre Üyesi Bill Keating, "Türkiye'yi rotaya sokmak için" Ekrem İmamoğlu ile görüşüldüğünü söyledi. Keating, ABD Kongresinin Dış İlişkiler Komitesinde Doğu Akdeniz üzerine düzenlenen oturumda "Türkiye'nin batı rotasına" girmesi için İmamoğlu kartının oynanması gerektiğini dile getirdi ve "İstanbul Belediye Başkanı’yla, başka insanlarla oturumlar için görüştük. Bence bu artık oynamamız gereken bir kart." ifadelerini kullandı.