Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Salgın döneminde dünya genelinde ortaya çıkan üretim ve tedarik sorunu hala devam etmektedir. Sorunlar, zengininden fakirine kadar tüm ülkeleri derinden sarsıyor. Dünyanın dört bir yanında benzer tabloları görmek mümkündür.

"KÜRESEL KRİZİ FIRSATA ÇEVİRECEĞİZ"

Bu zorlu dönemi aşarak bir an önce hedeflerimize ulaşmak için harekete geçeceğiz. Ukrayna-Rusya savaşı ile devam eden küresel krizi fırsata dönüşterecek adımları da atıyoruz.

Türkiye, her iki tarafla da iletişim kurabilen yegane ülkedir. Küresel düzeyde yaşanan sıkıntıların bize de yansımaları oluyor. Piyasa sistemi içinde tamahkarlarla mücadele ediyoruz.