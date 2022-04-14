Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, belediye olarak özkaynaklarla ciddi yatırımlar yaptıklarını belirterek, "Hiç borcumuz yok. Kredi de kullanmadık. Faiz de ödemedik. Kasamızda ciddi nakit paramız da var. 72 tesis, 4 milyon metrekare yeşil alan ve birçok sosyal projeye imza attık. Gelir gideri disipline ederseniz borçsuz, kredisiz de yatırım yapılabiliyor" dedi. Demirel, yaptığı açıklamada, ilçe nüfusunun son 10 yılda 3 kat arttığını hatırlatarak, Ankara'nın 5., Türkiye'nin en büyük 16. ilçesi olduklarını kaydetti.Etimesgut'u taşra kentten modern kente dönüştürdüklerini belirten Demirel, "1990'larda gecekondularıyla ünlü Etimesgut'u gecekondusu olmayan ender ilçelerden biri haline getirdik. 10 yıl öncesinde tek bir sosyal, kültürel donatımız yoktu. Tesisleşme ve yeşil alan hamlesi başlattık. Artık tesis zenginiyiz. İlçemizin yüzde 15'ini park ve ormanlarla donattık. Türk Tarih Müzesi, Engelsiz Yaşam Merkezi, 11 ayrı merkezin yer aldığı Devlet Bahçeli Tesisleri gibi ilçe belediyesi ölçeğinin çok üzerinde dev yatırımlara imza attık. Türkiye'nin en kapsamlı 100. Yıl Cumhuriyet Kültür ve Sanat Merkezimizi Başkentimize kazandırıyoruz" dedi.Demirel yatırımların bugünkü değerinin 2 milyar TL'yi aştığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm bu hizmet ve yatırımları doğru bütçelendirme ve doğru planlamayla yapıyoruz. Belediyenin kendi mülkiyetinde olan gayrimenkullerini satmadık. Bankalardan yüksek faizli krediler de kullanmadık. Borçlanmadık. Diğer belediyeler genel bütçeden ne pay alıyorsa biz de onu kullanıyoruz. Ekstra büyük gelir kaynaklarımız yok. Ama biz doğru zamanda doğru işler yapıyoruz. Bahane değil iş üretiyoruz. Halk bizi bahane üretsin diye değil; iş üretsin, sorunlarımıza çözüm bulsun, yaşam kalitemizi artırsın diye seçti. Çok şükür 4 dönemdir bunu başardık, halkımızın destek ve teveccühüyle de bu görevimizi sürdürüyoruz."