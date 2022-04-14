Firari HDP’li Semra Güzel’e yeni fezleke





YENİ FEZLEKE HAZIRLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından, 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan 14 yıl 3 ay, 'Örgüt propagandası yapmak' suçundan ise iki kez 4'er yıl olmak üzere toplam 21 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.