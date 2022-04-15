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Giriş Tarihi: 15.4.2022 13:33

Beylikdüzü Belediyesi, Engelli Derneğini zorla çıkarıyor

ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Beylikdüzü Belediyesi, Engelli Derneğini zorla çıkarıyor

İstanbul'da 17 yıldır faaliyet gösteren Bütün Engellileri Destekleme Derneği'nin (BEDER) CHP'li Beylikdüzü Belediyesi tarafından zorla boşaltıldığı öğrenildi .

İstanbul'da 17 yıldır Avrupa projesi yapan ilk ve tek dernek olan Bütün Engellileri Destekleme Derneği (BEDER) CHP'li Beylikdüzü Belediyesi tarafından zorla boşaltılıyor.

10 yıllık kira kontratı olmasına rağmen usulsüz ve yasadışı şekilde boşaltılmasına karşı çıkan dernek başkanı Gazi Ersoy Yılmaz Diniz kendini kapıya kilitledi.

Açıklamalarda bulunan Gazi dernek başkanı elimizde 2007 yılından beri olan protokol kararı mevcut imzasız bir kağıtla gelip derneğimizi boşaltmak yerine farklı bir rant yeri yapma çabası içerisine girdiler diye konuştu.

Dernek bahçesinde zabıta ekipleri ve vatandaşların bekleyişi sürüyor.

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Beylikdüzü Belediyesi, Engelli Derneğini zorla çıkarıyor
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