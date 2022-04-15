Video Yaşam CHP'li Beylikdüzü Belediyesi, Engelli Derneğini zorla çıkarıyor | Video
CHP'li Beylikdüzü Belediyesi, Engelli Derneğini zorla çıkarıyor | Video

CHP'li Beylikdüzü Belediyesi, Engelli Derneğini zorla çıkarıyor | Video

15.04.2022 | 14:04

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İstanbul'da 17 yıldır faaliyet gösteren Bütün Engellileri Destekleme Derneği'nin (BEDER) CHP'li Beylikdüzü Belediyesi tarafından zorla boşaltıldığı öğrenildi .

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İstanbul'da 17 yıldır Avrupa projesi yapan ilk ve tek dernek olan Bütün Engellileri Destekleme Derneği (BEDER) CHP'li Beylikdüzü Belediyesi tarafından zorla boşaltılıyor.

10 yıllık kira kontratı olmasına rağmen usulsüz ve yasadışı şekilde boşaltılmasına karşı çıkan dernek başkanı Gazi Ersoy Yılmaz Diniz kendini kapıya kilitledi.

Açıklamalarda bulunan Gazi dernek başkanı elimizde 2007 yılından beri olan protokol kararı mevcut imzasız bir kağıtla gelip derneğimizi boşaltmak yerine farklı bir rant yeri yapma çabası içerisine girdiler diye konuştu.

Dernek bahçesinde zabıta ekipleri ve vatandaşların bekleyişi sürüyor.

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