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Video Yaşam İnanılmaz kurtuluş! Otomobil 2 çocuğun üzerinden geçti, burunları bile kanamadı | Video
İnanılmaz kurtuluş! Otomobil 2 çocuğun üzerinden geçti, burunları bile kanamadı | Video

İnanılmaz kurtuluş! Otomobil 2 çocuğun üzerinden geçti, burunları bile kanamadı | Video

07.05.2024 | 09:52

Gaziantep'te park edildikten sonra el freni tam çekilmeyen otomobil, geri geri kayarak annesiyle sokakta yürüyen 2 çocuğun üzerinden geçti. Feci kaza kameralara saniye saniye yansırken, otomobilin üstünden geçtiği 2 çocuğun hemen kalkarak annelerine koşması ise dikkat çekti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Feci kaza, 30 Nisan 2024 günü Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil park edildikten sonra el freni tam çekilmediği için geri geri savruldu. Savrulan otomobil, o esnada annesiyle sokakta yürüyen 2 çocuğu altına alarak ezdikten sonra 2 kadına ve bir iş yerine daha çarparak durabildi.

FECİ KAZA SANİYE SANİYE KAMERADA
Feci kaza sonrası sokakta büyük panik yaşanırken, kaza anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin geri geri kayarak annesiyle sokakta yürüyen 2 çocuğu altına alma anları yer aldı. Kaza sonrası otomobilin üstünden geçtiği 2 çocuğun hemen kalkarak annelerine koşması ise dikkat çekti. Şans eseri burunları bile kanamayan çocuklar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kontrollerinde olumsuz bir bulguya rastlanmayan çocuklar taburcu edildi.

"ÇOCUKLARIN BURNU BİLE KANAMADI"
Kaza anları anlatan ve kazada kendi iş yerinde de hasar oluştuğunu ifade eden Bekir Köken isimli vatandaş, "Araç park edildikten sonra el freni yarım çekilmiş. Daha sonrasında da araç geri geri gelmeye başladı. Geri geri gelirken de çocukları altına aldı. Sonrasında da iki kadına ve bizim iş yerine çarparak durabildi. Kaza sonrası hemen çocuklara ve diğerlerine baktık ama durumları iyiydi. İlk kaza olduğunda biz çocukların öldüğünü düşündük ama burunları bile kanamamıştı" dedi.

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