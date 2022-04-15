Kılıçdaroğlu’nun ’sığınma evi yapın’ çağrısını dinlemediler! CHP’li belediyeler sözlerini tutmadı





Tabi, umarım ki, bu şehirde ve bu ülkede ne kadına şiddet konuşulsun ne de şiddete uğrayan kadınların geçici barınmalarını sağlayan merkezlere ihtiyaç duyulsun ama var. Açtık, ihtiyaç oldukça da açmaya devam edeceğiz" dedi. 2019 seçim döneminden bugüne kadar İmamoğlu bu yönde bir adım atmadı ve kadın konuk evi açmadı.