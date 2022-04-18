Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten ’Pençe-Kilit Harekatı’ açıklaması: Operasyonu BM’nin 51. maddesine dayanarak yapıyoruz

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI: İSTANBUL'DAKİ MÜZAKERE SÜRECİ DESTEKLENMELİ

Savaşın her tarafa zarar verdiği, bütün ülkeleri ilgilendiren sorunlara neden olduğu görüldü. İstanbul'daki mzüakere sürecinin desteklenmesi çok önemlidir. İstanbul'daki müzakere süreci, yegane müzakere sürecidir. Eski günlere, normal günlere geri dönülmesi konusunda çok daha büyük problemler olacaktır. Bir an önce ateşkes sağlanmalı.

Çok daha can yakıcı bir tablo ortaya çıkabilir. Cumhurbaşkanımız tarafından yürütülen bu süreç, herkes tarafından desteklenmelidir. AB'nin yapamadığını tek başına Türkiye yapıyor.