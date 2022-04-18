AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Pençe-Kilit Harekatı' açıklaması: Operasyonu BM'nin 51. maddesine dayanarak yapıyoruz | Video

Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik başlatılan Pençe Kilit Harekatı'nın, BM'nin 51. maddesine dayanarak yapıldığını dile getiren Ömer Çelik, "Mehmetçiğin hedefe ulaşacağından şüphemiz yok. Teröristlerin hazırlıkları yerinde imha ediliyor." dedi. Rusya Ukrayna savaşına değinen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Süreci'nin desteklenmesi gerektiğini ifade etti, "Bir an önce ateşkes sağlanmalı. Cumhurbaşkanımız tarafından yürütülen bu süreç, herkes tarafından desteklenmelidir." ifadelerini kullandı.