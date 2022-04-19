CHP Genel Merkezi’nde kayıp hediye skandalı

2019 seçimlerinde koltuğa oturur oturmaz "Bankamatikçiler" diyerek 3 binden fazla işçinin ekmeğiyle oynayan ve yarım kalan projelerin yüzde 90'ına bir çivi dahi çakmayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ünlü bir mağazadan aldığı ve faturasını belediye adına kestirdiği 45 bin 500 TL değerindeki kıyafetlerin nereye gönderildiği merak konusu olmuştu. Yaklaşık bir işçinin 10 aylık asgari ücretine denk gelen hediyelerin CHP Genel Merkezi'ne gönderildiği ortaya çıktı.Faturaları belediye adına kesilen hediyelerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile genel başkan yardımcılarına gönderildiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki özel kalem müdürü ile genel başkan yardımcılarının özel kalem müdürleri tarafından hediyelerin teslim alındığı ancak ilgili yerlere teslim edilmediği ve kaybolduğu öne sürüldü.SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre Zeydan Karalar'ın dışında Ankara Yanimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, İzmir Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in de CHP Genel Merkezi'ne yine aynı mağazadan elbiseler gönderip faturaları belediye adına kestirdikleri öğrenildi. İzmir Çiğli Belediye Başkanı Selim Utku Gümrükçü'nün ise hediye olarak genel merkeze kablosuz kulaklık gönderdiği ortaya çıktı.Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de 2021 yılı yılbaşı hediyesi olarak meclis üyelerine ve ilçe belediye başkanlarına kolilerle şarap ve çerez göndermişti. CHP'li Belediye Başkanı Vahap Seçer'in şehrin protokol isimleri ve meclis üyelerine yılbaşı hediyesi olarak gönderdiği şarap ve çerezler büyük tepkiye neden olmuştu.