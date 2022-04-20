Son dakika: Sporcularla iftar buluşması! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Türkiye sporda da makus talihini yenmiştir

Olimpiyatlarda yakalanan ivmenin devam edeceğini görüyoruz. Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda sporcularımız adlarını bir kez daha altın harflerle tarihe yazdırdılar.

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Elbette diğer başarılarımız gibi spordaki başarılarımız da tesadüf değildir. Sabırla, alın teriyle dokunan zorlu bir süreç vardır. Sizlerin ve hocalarımızın emekleri yanı sıra devletimizin verdiği destek ve teşviklerin de önemli katkısı bulunuyor.

Kaynakların verimli kullanımı ve ihtiyaçların doğru tespiti başarıyı ortaya çıkaran temel bileşenlerdir.