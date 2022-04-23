Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan, Kahramanmaraşlı şehidin babasıyla telefonda görüştü: Kanları yerde kalmıyor
Giriş Tarihi: 23.4.2022 17:30 Son Güncelleme: 23.4.2022 17:32

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraşlı şehidin babasıyla telefonda görüştü: Kanları yerde kalmıyor

AA
Başkan Erdoğan, Kahramanmaraşlı şehidin babasıyla telefonda görüştü: Kanları yerde kalmıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün babası Osman Gök ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, şehitlerimizin kanlarının yerde kalmadığını belirtti.

Uzman Çavuş Furkan Gök'ün ailesine taziye ziyaretinde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin telefonundan şehit babası Osman Gök'e başsağlığı dileklerini ileten Başkan Erdoğan, acılı aileye sabır diledi.

Başkan Erdoğan Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün ailesine taziyelerini iletti | Video

ŞEHİTLERİMİZİN KANLARI YERDE KALMIYOR

Şehitlerin kanının yerde kalmadığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Siz sevgililer sevgilisi Peygamber efendimize evladınızı komşu olarak uğurladınız. Kanları yerde kalmayacak biliyorsunuz 52 teröristi öldürdük ve bu artarak devam ediyor, devam edecek. Az önce Hulusi Paşa'yla da tekrar konuştuk. Gerek Irak ve gerek Suriye'nin kuzeyinde operasyonlarımız devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde de çok ciddi manada terörist etkisiz hale getirildi, getiriliyor. Kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz."

Şehit babası Gök de Başkan Erdoğan'ın 52 teröristin öldürüldüğünü söylemesi üzerine, "Çok memnun oldum bu haberi verdiğiniz için." ifadesini kullandı.

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Başkan Erdoğan, Kahramanmaraşlı şehidin babasıyla telefonda görüştü: Kanları yerde kalmıyor
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