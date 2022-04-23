Video Haber Başkan Erdoğan Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Uzm. Çvş. Furkan Gök'ün babasıyla telefonda görüştü | Video
Başkan Erdoğan Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Uzm. Çvş. Furkan Gök'ün babasıyla telefonda görüştü | Video

Başkan Erdoğan Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Uzm. Çvş. Furkan Gök'ün babasıyla telefonda görüştü | Video

23.04.2022 | 17:17

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün babası Osman Gök ile telefonda görüştü. Acılı aileye taziyelerini iletti.

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