Başkan Erdoğan’dan 23 Nisan mesajı: 2023 hedef ve 2053 vizyonu doğrultusunda gayret gösteriyoruz

'2023 HEDEF VE 2053 VİZYONLARIMIZ DOĞRULTUSUNDA GAYRET GÖSTERİYORUZ'

23 Nisan'ın Gazi Mustafa Kemal tarafından geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan edilmesi ise bugünün anlamını daha da pekiştirmiştir. Biz de tarihimizden tevarüs ettiğimiz güç, çocuklarımızdan aldığımız heyecan ve enerjiyle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek, çocuklarımıza, gençlerimize ve tüm vatandaşlarımıza müreffeh, huzurlu bir ülke bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Barış, adalet ve kardeşlik dolu bir dünya idealine de katkı sunacak 2023 hedef ve 2053 vizyonlarımız doğrultusunda gayret göstermeyi sürdürüyoruz. Bu vesileyle, kuruluşundan bu yana, Yüce Meclisimizin çatısı altında ülkemize hizmet etmiş olan tüm milletvekillerimize, milletimiz adına şükranlarımızı sunuyorum.