Son dakika | TBMM Başkanı Şentop’tan HDP’li Paylan’ın 1915 provokasyonuna tepki...

HDP'li Garo Paylan, 1915 olaylarına ilişkin sözde Ermeni soykırımının tanınması için hazırladığı kanun teklifini dün TBMM Başkanlığına sunmuştu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop HDP'li Paylan'ın '1915 provokasyonuna sert tepki gösterdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop "Türkiye'de böyle bir kanun teklifini verebilmek Türkiye dışından bir desteğin cesareti ile olmuştur. Bunu iade ettik" dedi.

TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li Paylan'ın 1915 provokasyonuna tepki: "Müsaade etmeyiz" | Video

Şentop'un açıklamaları şöyle...

Türkiye'de böyle bir kanun teklifini verebilmek Türkiye dışından bir desteğin cesareti ile olmuştur. Bunu iade ettik. Zira TBMM'de aziz milletimize ve bizim tarihimize hakaret edilmesine asla müsaade etmeyiz. Milletvekili seçilebilmek için teknik olarak TC vatandaşı olarak kayıtlı olmak yeterlidir ancak bu milletin vekili olabilmek için ruh kaydının da bu ülkede olması gerekmektedir. Budeğişiklik teklifini kabul etmek için gerekli hukuki gerekçelerimiz de mevcuttur. İç tüzükte böyle bir hüküm var. Bu teklifin iade edilmesi zorunluydu.

Bununla ilgili hukuken yapılabilecek şeyler savcıların yapacağı çalışma ile ortaya çıkacaktır. Biz hukuken tartışmaya hazırız, ancak bunun siyaseten yaftalamaya yönelik her türlü hareketin karşısında oluruz. İzin vermeyiz. Bunun iyi niyetli olmadığını provokasyon olduğunu belirtmek isterim.