Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kovid’le savaşta destan yazıldı





Salgının yayılma hızını düşürebilmek ve riskli grupta olan vatandaşları koruyabilmek için 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara 21 Mart 2020'de ilk sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İlk geniş çaplı sokağa çıkma yasağı ise İçişleri Bakanlığı tarafından 11-12 Nisan 2020 tarihlerinde 30 büyükşehir ve akciğer hastalıklarının sık görüldüğü Zonguldak'ta uygulandı.