Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması: "Türkiye'nin Soros'uydu"

"MARUZ KALDIĞIMIZ HİÇBİR SALDIRIYI UNUTMUYORUZ"

Benim vatandaşlarımızın tüm dükkanlarını yakıp yıktılar. Onlar mı özgürlükçü. Geziciler bunu çevre adına yaptı. Bu nasıl çevrecilik? Çevreciliğin destanını bu ülkede biz yazdık. 12 tane ağacın bir yerden bir başka yere nakli için dediler ki 'bunlar ağaç söküyor' Bunların hayatını yalan. Türkiye'yi kaosa sürüklemeye çalıştılar. 17 25 Aralık'ta seçilmiş hükümeti alaşağı etmeye çalıştılar. Milletin iradesini ruhunu emperyalistlere satmış alçaklara çiğnetmedik. Bedel ödedik, çile çektik, siyasi şiddete maruz kaldık fakat milletimizin bize sandıkta verdiği kutlu emanete sahip çıktı. Hukuktan bir an olsun ayrılmadık.

Millet iradesini sokakla korkutmaya çalışanla ya sandıkta ya da yargı önünde hesaplaştık. Atalarımız kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz diyor. Biz de son 20 yıldır maruz kaldığımız hiçbir saldırıyı unutmadık, yıllar geçse de hiçbir zaman unutmayacağız. Bu vatanı ne teröritlere ne de onların destekçilerine bırakmayacağız.

PENÇE KİLİT AÇIKLAMASI!

Kuzey Irak'ta şu anda yapmış olduğumuz harekatta 5 şehidimiz oldu ama 60 civarında teröristi etkisiz hale getirdik. Nerede terörist varsa benim komandom oraya girecek. Artık bunda taviz yok.

Millet adına karar veren bağımsız ve tarafsız mahkemelerimizin darbecileri hak ettikleri cezalara çarptırmasından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Yargımız Gezi olayları ile ilgili kararla hukuk ve adalet dersi vermiştir. Yargımız santajlara boyun eğmeyerek bağımsızlığını ispat etmiştir. Düne kadar yargı bağımsızlığından bahsedenlerin hemen tavır değiştirenlerin hakimlerimizi hedef alması ikiyüzlülüktür.