Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması: "Türkiye'nin Soros'uydu"

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Millî İrade Platformunda yer alan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile iftar programında konuştu. Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Yargının Osman Kavala kararını da değerlendirdi ve "Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu" dedi.
3 KASIM 2002'DE YENİ KAPILAR AÇILDI
Başkan Erdoğan şunları söyledi; Siz kadim gönül dostlarımla bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Geçtiğimiz hafta teröristler tarafından saldırıya uğrayan kuruluşumuzun nezdinde tüm Sivil Toplum Kuruluşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Bizleri hizmet etmekten alıkoymayacak. Milli İrade Platformunda güç birliği yapan platformalarımız korkuyu korkutmaya devam edecektir. Vefanız, dostluğunuz ve azminiz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.
Millete ve ümmete zarar verecek ihanet seviyesine gelmedikçe kimsenin yanlışının peşinden gitmedik. Hakikate yönelen herkese bu davanın kapıları açıktır, açık kalacaktır. Rabbimiz her şeyin en doğrusunu en hayırlısını takdir eder. Ülkemizin önünde 3 Kasım seçimleri ile yeni kapılar açıldı. Türkiye'nin son 20 yılı en büyük demokrasi ve kalkınma hamlelerinin yaşandığı dönemdir. 3 Kasım 2002 seçimleri ile adeta bir Anadolu ihtilali başlattık. Geçtiğimiz 20 yılda ekonomide her yıl ülkemizi ortalama yüzde 5 büyüterek, ihracatta rekorlar kırarar tarihi bir başarıya imza attık. Sağlıkta ülkemizi hastanelerde borcunda rehin alınan hastaların olduğu bir ayıptan kurtardık. Türkiye'yi kendi İHA'sını, SİHA'sını üreten güçlü bir ülke haline getirdik. Hukukta adaleti güveni yeniden teshis ettik.
MUHALEFETE OSMAN KAVALA TEPKİSİ
Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu ve bu adam Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü. Finanse edendi. Yargımız kararını verdi ve bu karar bazı kişileri rahatsız etti. Kusura bakmasınlar ama bu ülkede hukuk var, yargı var. Birçok yerden arayanlar var. Yurtdışında bize bazı telkinlerde bulunanlar oldu. Biz de dedik ki 'Kusura bakmayın bizim ülkemiz bir hukuk devletidir.' PKK paçavralarıyla sokaklarınızda boy gösteriyor. Onlara bir şey demiyorsunuz. AİHM dedi ki üst derece mahkeme kararını vermedikçe adım atamayız dedi. Şimdi buyrun karar verildi.
Kızlarımızın başörtüsü ile okullara giremediği dönemden, tüm güvenlik güçlerimizin onları teminat aldığı bir döneme girdi. Ulaşımda ülkemizin dört bir yanını yollar tüneller havalimanları ile donattık. Sporda ülkemizi en ücra köşelere kadar modern tesislerle ile donattık.
"MARUZ KALDIĞIMIZ HİÇBİR SALDIRIYI UNUTMUYORUZ"
Benim vatandaşlarımızın tüm dükkanlarını yakıp yıktılar. Onlar mı özgürlükçü. Geziciler bunu çevre adına yaptı. Bu nasıl çevrecilik? Çevreciliğin destanını bu ülkede biz yazdık. 12 tane ağacın bir yerden bir başka yere nakli için dediler ki 'bunlar ağaç söküyor' Bunların hayatını yalan. Türkiye'yi kaosa sürüklemeye çalıştılar. 17 25 Aralık'ta seçilmiş hükümeti alaşağı etmeye çalıştılar. Milletin iradesini ruhunu emperyalistlere satmış alçaklara çiğnetmedik. Bedel ödedik, çile çektik, siyasi şiddete maruz kaldık fakat milletimizin bize sandıkta verdiği kutlu emanete sahip çıktı. Hukuktan bir an olsun ayrılmadık.
Millet iradesini sokakla korkutmaya çalışanla ya sandıkta ya da yargı önünde hesaplaştık. Atalarımız kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz diyor. Biz de son 20 yıldır maruz kaldığımız hiçbir saldırıyı unutmadık, yıllar geçse de hiçbir zaman unutmayacağız. Bu vatanı ne teröritlere ne de onların destekçilerine bırakmayacağız.
PENÇE KİLİT AÇIKLAMASI!
Kuzey Irak'ta şu anda yapmış olduğumuz harekatta 5 şehidimiz oldu ama 60 civarında teröristi etkisiz hale getirdik. Nerede terörist varsa benim komandom oraya girecek. Artık bunda taviz yok.
Millet adına karar veren bağımsız ve tarafsız mahkemelerimizin darbecileri hak ettikleri cezalara çarptırmasından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Yargımız Gezi olayları ile ilgili kararla hukuk ve adalet dersi vermiştir. Yargımız santajlara boyun eğmeyerek bağımsızlığını ispat etmiştir. Düne kadar yargı bağımsızlığından bahsedenlerin hemen tavır değiştirenlerin hakimlerimizi hedef alması ikiyüzlülüktür.