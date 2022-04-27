Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ’promter’ şoku! Ne yapacağını şaşırdı...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında promterin bozulması sonrası konuşmasını sürdüremedi. Uzun süre sağa sola bakan Akşener, 'Elektronik bir arıza var sanırım' dedi. Akşener, notlarından konuşmaya devam etmeye çalıştı.
AKŞENER'E PROMTER ŞOKU
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında promterin bozulması ile büyük şok yaşadı. Akşener konuşmasını yarım bırakırken, sağa sola bakınarak yazının gelmesini bekledi.
'ELEKTRONİK BİR ARIZA VAR SANIRIM'
Akşener, yazının bir türlü gelmemesi üzerine, 'Elektronik bir arıza var sanırım' dedi. Akşener, notlarının önünde olduğunu, kaldığı yeri bulmaya çalıştığını ifade etti.
Akşener'e kenardan bir kişi notlarını verirken, Akşener konuşmasını sürdürmeye çalıştı.
Akşener, prompter'ı bozulunca konuşmasını sürdüremedi | Video