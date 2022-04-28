MSB duyurdu! 12 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.