Haberler Gündem Haberleri MSB duyurdu! 12 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 28.4.2022 09:54 Son Güncelleme: 28.4.2022 09:59

MSB duyurdu! 12 terörist etkisiz hale getirildi

DHA
MSB duyurdu! 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı saldırı hazırlığındaki 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilidğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
MSB duyurdu! 12 terörist etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA