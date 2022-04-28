Türk Silahlı Kuvvetlerinin "Pençe"si terör yuvalarını dağıtıyor

Teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedefin imha edildiği operasyona yurt genelindeki muharip üslerden kalkan savaş uçaklarının yanı sıra, İHA'lar, HİK ile tanker uçakları da katıldı. Hava harekatlarında büyük oranda yerli ve milli akıllı mühimmat kullanıldı.

Hava harekatının hemen ardından Mehmetçik bir kez daha terör hedeflerini imha etmek üzere Irak'ın kuzeyine harekat düzenledi. Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandolar hava hücum harekatıyla Haftanin'e intikal ettirildi.

BİR SONRAKİ HEDEF GARA

Operasyon kapsamında belirlenen bölgelere komandolar karadan sızma harekatı gerçekleştirirken bazı komando birlikleri de helikopterlerle bölgeye indirildi. Operasyon sonucunda 228 terörist etkisiz hale getirildi.

Takvimler 10 Şubat 2021'i gösterdiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri bir kez daha terör hedeflerine yönelik büyük bir harekatı gerçekleştirdi. Operasyonlar sonucu ağır kayıplar veren terör örgütünün, Irak'ın kuzeyinde bazı bölgelerde yeniden barınma alanları oluşturmaya çalıştığının tespiti üzerine yoğun bir hava harekatı yapıldı. "Pençe Kartal-2" adı verilen operasyon kapsamında Gara bölgesinde teröristler tarafından kullanılan hedefler yoğun ateş altına alındı.

Hava harekatında hedeflerin tam isabetle vurulmasının ardından bölgeye kara unsurları helikopterle indirildi. Operasyonla terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır darbe vurulurken 65 terörist etkisiz hale getirildi.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI

Terör örgütüne yönelik operasyonların sürdüğü dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri bu sefer de Metina ve Avaşin-Basyan'daki terör hedeflerine yönelik Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Operasyonu'nu başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan 2021'de Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ndeki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesiyle video konferans yöntemiyle görüşerek Mehmetçik'e başarı dileklerini iletti, operasyonun başlatıldığını kamuoyuna duyurdu.

"Terörün kökünü kazımakta ve vatandaşlarımızı terör belasından tamamen kurtarmakta kararlıyız" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tarihi mücadeleyi gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun kahraman mensuplarıyla gurur duyduklarını belirtti.